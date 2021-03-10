Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Malatya'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Turgut Özal Camii'ye gelen vatandaşla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saf tuttu. Okunun Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra okunan duanın ardından namaza durdu.

Kale ilçesinde ise AK Parti Kale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Toplan ve yönetim kurulu üyeleri, Miraç Kandili dolayısı ile ilçede ikamet eden vatandaşlara kandil simidi ikram etti.