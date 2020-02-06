Kahramanmaraş şehidini uğurladı - Son Dakika

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ olayında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Deniz için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Avşarlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Beş kardeşin en büyüğü olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in babası Ali ve annesi Fatma Deniz ve kardeşleri cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Uzman Onbaşı Mesut Deniz için, Avşarlı mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok yüzlerce vatandaş katıldı.

(Halil Ulubey/İHA)