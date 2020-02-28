Kahramanmaraş şehit ahmet saygılı'nın cenazesi kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş şehit ahmet saygılı'nın cenazesi kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş şehit ahmet saygılı'nın cenazesi kahramanmaraş'a getirildi

6 saat önce

Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildiSURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Hatay'dan askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Ahmet Saygılı'yı baba Hüseyin Saygılı, anne Ayşe Saygılı ile kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı askeri uçaktan askerlerin omzunda indirilerek cenaze aracına taşındı. Naaşın araca konulmasının ardından baba Hüseyin Saygılı, oğullarıyla birlikte sarılıp gözyaşı döktü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülen şehit Ahmet Saygılı'nın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kahramanmaraş şehit ahmet saygılı'nın cenazesi kahramanmaraş'a getirildi

Kahramanmaraş, Ahmet Saygılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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