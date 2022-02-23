KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi

23.02.2022 19:10

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şehit uzman çavuş Raşit Atcı'nın kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şehit uzman çavuş Raşit Atcı'nın kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesince, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Raşit Atcı'nın 7 yaşına giren kızı Rabia Begüm Atcı için sürpriz kutlama düzenlendi.

Doğukent Mahallesi Yaşar Gölcü İlkokulu'ndaki sınıfında kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen ve Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ile pastasını kesen Atcı, sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.

Şehidin eşi Ebru Atçı, kızının mutlu olması için kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman, aile yakınları ve Rabia Begüm'ün sınıf arkadaşları katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi
KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi
KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi

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Kahramanmaraş, Çavuş, Doğum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi - Son Dakika


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