Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlanıyor

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor

Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:07 Kaynak: DHA
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