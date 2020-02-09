Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3 - Son Dakika

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3.

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3

Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı
25 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlanıyor-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]