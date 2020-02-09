Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı.

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlandı

Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
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