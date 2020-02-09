Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş ceyhun taş son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı
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