Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş memleketine getirildi.

KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş memleketine getirildi

Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]