Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi - Son Dakika

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Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş memleketine getirildi
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş memleketine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş memleketine getirildi
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