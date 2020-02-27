Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş toprağa verildi-1 - Son Dakika

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Kahramanmaraş şehit piyade uzman çavuş soner enes baykuş toprağa verildi-1
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş toprağa verildi-1.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş toprağa verildi-1
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