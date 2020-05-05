Kahramanmaraş Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Kahramanmaraş Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:24 Kaynak: DHA
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