KAHRAMANMARAŞ - Şehit polis memurunun bir yaşındaki kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün bir yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giderken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Göl'ün 1 yaşına giren kızı Güneş Gökçe için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Güneş Gökçe için hazırlanan pasta abileri Osman, Aras Kağan ve annesi Gülşah Göl tarafından kesildi.

Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu süreçte hiç bir zaman yalnız kalmadık bizler büyük bir aileyiz. Kızımı böyle güzel bir günde unutmadığınız için sizlere teşekkür ederim iyi ki varsınız." diye konuştu.

Kutlamaya katılanlar Güneş Gökçe'ye hediye vererek doğum gününü kutladı.

Kutlamaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da katıldı.

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin 3 Aralık'ta Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuştu.