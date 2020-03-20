KAHRAMANMARAŞ Şehit Taş, koronavirüs tedbirlerinin alındığı törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ Şehit Taş, koronavirüs tedbirlerinin alındığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehit Taş, koronavirüs tedbirlerinin alındığı törenle son yolculuğuna uğurlandıSURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle...

Şehit Taş, koronavirüs tedbirlerinin alındığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tören alanı ile şehidin evi dezenfekte edildi, törene katılanlara maske dağıtıldı. Şehidin cenazesine, askerlerin dışında kimse yaklaştırılmadı.

Cenaze töreni öncesi Elbistan Belediyesi, şehidin evini, evin önündeki taziye çadırını ve tören alanını dezenfekte etti. Törene katılanlara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından maske dağıtılıp, ellerine dezenfeksiyon ilacı döküldü. İl Müftüsü Celal Sürgeç, normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğunu, ancak koronavirüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiğini söyledi. Sürgeç, vatandaşlardan iki ellerini yana açarak saf tutmalarını ve törenden sonra da cenazeyi askerlerin taşımasına müsaade etmelerini istedi.

Şehit Oğuzhan Taş'ın cenazesi ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından cenaze tören için Hocazade Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

CENAZEYE ASKER DIŞINDA KİMSE YAKLAŞTIRILMADI

Baba Muhyi Taş, anne Selamet Taş ve şehidin kardeşlerinin güçlükle ayakta durduğu törende kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan bir koridorla cenazeyi askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Oğuzhan Taş, Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

KAHRAMANMARAŞ Şehit Taş, koronavirüs tedbirlerinin alındığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş, Koronavirüs, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:30 Kaynak: DHA

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