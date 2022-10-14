Elbistan Kaymakamı Hacı Hasan Vural, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine giderek baba Şahap ile anne Nuran Sert'e acı haberi verdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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