Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar

Kahramanmaraş Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar

26 dakika önce

Sera süsü verip define ararken jandarmaya yakalandılarKAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Sera süsü verip define ararken jandarmaya yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde sera süsü verilmiş alanda define arandığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, T.Ç. (24) ve V.Ç.'yi (29) 1.5 metre derinliğinde 1.5 metre genişliğinde çukur içerisinde kürek, kazma çekiç ve murç ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kazı yaptıkları alanın üzerine branda çekerek sera süsü verdiklerini belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:59 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 21:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]