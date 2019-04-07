Kahramanmaraş Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar
26 dakika önce
Sera süsü verip define ararken jandarmaya yakalandılarKAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
Sera süsü verip define ararken jandarmaya yakalandılar
KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde sera süsü verilmiş alanda define arandığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, T.Ç. (24) ve V.Ç.'yi (29) 1.5 metre derinliğinde 1.5 metre genişliğinde çukur içerisinde kürek, kazma çekiç ve murç ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kazı yaptıkları alanın üzerine branda çekerek sera süsü verdiklerini belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:59 Kaynak: DHA
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Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar
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