Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Servis Minibüsü, Halk Otobüsüne Çarptı 8 Öğrenci Yaralı

Kahramanmaraş Servis Minibüsü, Halk Otobüsüne Çarptı 8 Öğrenci Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı.

Kahramanmaraş Servis Minibüsü, Halk Otobüsüne Çarptı 8 Öğrenci Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırım Mahallesi KSÜ Karacasu Kampüsü'nün önündeki meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 46 S 0803 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, durakta yolcu indiren Abdullah G. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

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