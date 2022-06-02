KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

02.06.2022 22:05
KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, bina bahçesindeki ağaçlar hasar gördü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, bina bahçesindeki ağaçlar hasar gördü.

Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kale Mahallesi'nde sekiz katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle bina bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alarak çatıda inceleme yaptı.

Çevreye savrulan çatı malzemeleri ek

KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika


Son Dakika
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement