Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği için geri sayım - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği için geri sayıma başladı. 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik için aylar süren çalışmalar gerçekleşiyor. "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" için de aday şehirlerden biri olan Kahramanmaraş, şehrin edebiyat alanında mevcut olan potansiyelini yeniden harekete geçirmek, tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olmak amacıyla şiir ve edebiyat severleri ulusal ve uluslararası bir zeminde buluşturmak için hazırlanıyor.

"Çünkü Sözümüz Var"

Etkinliklerin tanıtılması için 23 Ağustos 2020 tarihinde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde yapılan ve geniş katılımın sağlandığı basın toplantısında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Biliyorsunuz Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için 'Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri kapsamında yapılacak "Edebiyat Ödülleri" ve "Yazma, Beste Yarışmaları" şu şekildedir:

Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

- Erdem Bayazıt Anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü,

- Nuri Pakdil Anısına Yılın Araştırma/İnceleme Kitabı Ödülü,

- Rasim Özdenören Adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü,

- Tahsin Yücel Anısına Yılın Romanı Ödülü,

- Cahit Zarifoğlu Anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü,

- Bahaettin Karakoç Anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü,

- Yedi Güzel Adam Anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü,

- Abdurrahim Karakoç Anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü

Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Portre, Şiir, Deneme, Öykü ve Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışmaları

- Ortaokul öğrencileri arasında Kahramanmaraşlı yazar veya şairlerden herhangi birinin resmini/portresini yapmayarışması,

- Lise öğrencileri arasında şiir yazma yarışması,

- Lise öğrencileri arasında deneme yazma yarışması,

- Lise öğrencileri arasında öykü yazma yarışması,

- Yetişkinler arasında şiir yazma yarışması,

- Yetişkinler arasında deneme yazma yarışması,

- Yetişkinler arasında öykü yazma yarışması

- Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

Hangi eserlere ödül verileceğini belirleyen "Edebiyat Ödülleri Değerlendirme Kurulu" romancı, öykücü ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Kurulda: Rasim ÖZDENÖREN, Prof. Dr. İskender PALA, Prof. Dr. Kemal SAYAR, Prof. Dr. Fatih ANDI, Güray SÜNGÜ, Mevlana İdris ZENGİN, Necip TOSUN, Rasim ÖZDENÖREN, Prof. Dr. İskender PALA, Prof. Dr. Kemal SAYAR, Prof. Dr. Fatih ANDI, Güray SÜNGÜ, Mevlana İdris ZENGİN, Necip TOSUN yer almaktadır.

Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması ve Portre, Şiir, Deneme ve Öykü Yarışmaları için son başvuru tarihi 30 Ekim 2020 Cuma günüdür.