KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

12.03.2022 18:13

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şazi Bey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, İ.U'nun (50) tabancayla vurularak yaralandığını, şüpheli E.A'nın (45) ise kaçtığını tespit etti.

İ.U. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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