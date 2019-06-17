Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
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KAHRAMANMARAŞ Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

1 saat önce

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımdaKAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
KAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.
Akşam saatlerin Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berat K. lokum yediği sırada birden nefes almakta zorlandı. Nefes borusuna lokum kaçan küçük Berat'ı ailesi hemen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat K.'nın nefes borusundaki lokum çıkarıldı. Bir süre nefessiz kalan ve durumu ağır olan Berat, aynı hastanenin Kadın Doğum Çocuk Servisi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Berat K.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
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