Kahramanmaraş Son
2 saat önce
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 654Açılan Sandık Oranı : % 25,19Kullanılan Oy : 158.772Geçerli Oy : 155.334Katılım Oranı : % 21,02PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,81100.676CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,8643.277DİĞER% 4,567.083DSPMEHMET KENGER% 1,532.
BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
| :
|2.596
|Toplam Seçmen
| :
|755.248
|Açılan Sandık
| :
|654
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 25,19
|Kullanılan Oy
| :
|158.772
|Geçerli Oy
| :
|155.334
|Katılım Oranı
| :
|% 21,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN GÜNGÖR
|% 64,81
|100.676
|CHP
|ALİ ÖZTUNÇ
|% 27,86
|43.277
|DİĞER
|% 4,56
|7.083
|DSP
|MEHMET KENGER
|% 1,53
|2.375
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ
|% 0,7
|1.080
|BTP
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|% 0,33
|506
|VATAN PARTİSİ
|CAFER SİNCER
|% 0,08
|124
|ÖMER SOLAK
|ÖMER SOLAK
|% 0,08
|117
|TKP
|ALİ ŞENYÜZ
|% 0,04
|69
|İRFAN FISTIK
|İRFAN FISTIK
|% 0,02
|27
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AFŞİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 49
|Katılım Oranı
| :
|% 85,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET FATİH GÜVEN
|% 51,46
|12.422
|İYİ PARTİ
|ADEM YILDIZ
|% 37,08
|8.950
|DİĞER
|% 10,37
|2.504
|SAADET PARTİSİ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,53
|128
|BBP
|ECEVİT KAVAK
|% 0,53
|128
|BTP
|MEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ
|% 0,03
|8
ANDIRIN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 11,88
|Katılım Oranı
| :
|% 83,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DOĞAN
|% 62,03
|1.683
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 35,79
|971
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH TOR
|% 1,36
|37
|BTP
|MEHMET KAR
|% 0,48
|13
|DİĞER
|% 0,33
|9
ÇAĞLAYANCERİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 69,49
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HANİFİ SARIALTUN
|% 46,05
|5.304
|İYİ PARTİ
|AHMET NAZIM ENGİZEK
|% 36,67
|4.224
|DİĞER
|% 17,28
|1.991
DULKADİROĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 14,57
|Katılım Oranı
| :
|% 77,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 67,68
|10.627
|CHP
|AYHAN ÇİFTARSLAN
|% 22,03
|3.459
|DİĞER
|% 4,27
|671
|BBP
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,23
|664
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,73
|114
|SAADET PARTİSİ
|BÜNYAMİN GÖKÇE
|% 0,61
|96
|EJDER KAYKUSUZ
|EJDER KAYKUSUZ
|% 0,26
|41
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,18
|29
EKİNÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 3,03
|Katılım Oranı
| :
|% 96,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATİH VİCDAN
|% 56,19
|59
|AK PARTİ
|BİLAL EKER
|% 43,81
|46
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 13,27
|Katılım Oranı
| :
|% 77,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH PAKSOY
|% 51,43
|3.375
|AK PARTİ
|MEHMET GÜRBÜZ
|% 45,47
|2.984
|HDP
|HÜSEYİN YILDIZ
|% 1,3
|85
|BBP
|İBRAHİM ALAGÖZ
|% 0,93
|61
|SAADET PARTİSİ
|SAMİ POLAT
|% 0,56
|37
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,27
|18
|DİĞER
|% 0,03
|2
GÖKSUN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 23,12
|Katılım Oranı
| :
|% 83,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 45,72
|3.345
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KOCA
|% 32,79
|2.399
|BBP
|ALİ KIRAÇ
|% 18,61
|1.362
|DİĞER
|% 1,79
|131
|SAADET PARTİSİ
|İSHAK KÖROĞLU
|% 0,9
|66
|BTP
|AHMET ÇOKBEKLER
|% 0,19
|14
NURHAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 74,29
|Katılım Oranı
| :
|% 81,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 54,51
|2.905
|MHP
|BATTAL KAYA
|% 43,8
|2.334
|DİĞER
|% 1,28
|68
|KADİR GÜRLEK
|KADİR GÜRLEK
|% 0,21
|11
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALIŞ
|% 0,15
|8
|BTP
|MERVE ÇEVİRİCİ
|% 0,06
|3
ONİKİŞUBAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 14,98
|Katılım Oranı
| :
|% 82,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ MAHÇİÇEK
|% 69,59
|22.768
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BASTIRMACI
|% 22,52
|7.369
|DİĞER
|% 5,05
|1.653
|BBP
|FULYA KÖSE
|% 1,93
|632
|SAADET PARTİSİ
|SELİM KALE
|% 0,5
|164
|BTP
|SEZAİ ÇEVİRİCİ
|% 0,23
|74
|ALİ AKKURT
|ALİ AKKURT
|% 0,12
|38
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|% 0,04
|12
|ALİ HOPUR
|ALİ HOPUR
|% 0,02
|6
PAZARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 29,19
|Katılım Oranı
| :
|% 86,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM YILMAZCAN
|% 48,57
|5.503
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 25,25
|2.861
|DSP
|KAMİL DALKARA
|% 22,08
|2.502
|DİĞER
|% 3,35
|380
|BBP
|ADEM ERGÖREN
|% 0,54
|61
|SAADET PARTİSİ
|ALİ ÇOLAK
|% 0,16
|18
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,04
|4
TÜRKOĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,29
|Katılım Oranı
| :
|% 98,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN OKUMUŞ
|% 43,95
|6.529
|MUSTAFA TAŞHAN
|MUSTAFA TAŞHAN
|% 33,03
|4.908
|DİĞER
|% 20,31
|3.018
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,95
|289
|SAADET PARTİSİ
|ERKAN PINARBAŞI
|% 0,4
|60
|BTP
|SENAR ERDOĞANYILMAZ
|% 0,36
|53
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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