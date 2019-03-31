Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Son

Kahramanmaraş Son

2 saat önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 654Açılan Sandık Oranı : % 25,19Kullanılan Oy : 158.772Geçerli Oy : 155.334Katılım Oranı : % 21,02PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,81100.676CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,8643.277DİĞER% 4,567.083DSPMEHMET KENGER% 1,532.

Kahramanmaraş Son, System.String[]
BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.596
Toplam Seçmen : 755.248
Açılan Sandık : 654
Açılan Sandık Oranı : % 25,19
Kullanılan Oy : 158.772
Geçerli Oy : 155.334
Katılım Oranı : % 21,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,81100.676
CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,8643.277
DİĞER% 4,567.083
DSPMEHMET KENGER% 1,532.375
SAADET PARTİSİMUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ% 0,71.080
BTPHÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ% 0,33506
VATAN PARTİSİCAFER SİNCER% 0,08124
ÖMER SOLAKÖMER SOLAK% 0,08117
TKPALİ ŞENYÜZ% 0,0469
İRFAN FISTIKİRFAN FISTIK% 0,0227
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 49
Katılım Oranı : % 85,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET FATİH GÜVEN% 51,4612.422
İYİ PARTİADEM YILDIZ% 37,088.950
DİĞER% 10,372.504
SAADET PARTİSİŞEREF ERTEKİN% 0,53128
BBPECEVİT KAVAK% 0,53128
BTPMEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ% 0,038
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 11,88
Katılım Oranı : % 83,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DOĞAN% 62,031.683
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 35,79971
SAADET PARTİSİABDULLAH TOR% 1,3637
BTPMEHMET KAR% 0,4813
DİĞER% 0,339
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 69,49
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHANİFİ SARIALTUN% 46,055.304
İYİ PARTİAHMET NAZIM ENGİZEK% 36,674.224
DİĞER% 17,281.991
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 14,57
Katılım Oranı : % 77,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 67,6810.627
CHPAYHAN ÇİFTARSLAN% 22,033.459
DİĞER% 4,27671
BBPBEKİR ERYILMAZ% 4,23664
BTPALİ TÜRK% 0,73114
SAADET PARTİSİBÜNYAMİN GÖKÇE% 0,6196
EJDER KAYKUSUZEJDER KAYKUSUZ% 0,2641
MUSTAFA DİZİBÜYÜKMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,1829
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 3,03
Katılım Oranı : % 96,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATİH VİCDAN% 56,1959
AK PARTİBİLAL EKER% 43,8146
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,27
Katılım Oranı : % 77,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİABDULLAH PAKSOY% 51,433.375
AK PARTİMEHMET GÜRBÜZ% 45,472.984
HDPHÜSEYİN YILDIZ% 1,385
BBPİBRAHİM ALAGÖZ% 0,9361
SAADET PARTİSİSAMİ POLAT% 0,5637
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,2718
DİĞER% 0,032
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 23,12
Katılım Oranı : % 83,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 45,723.345
İYİ PARTİRAMAZAN KOCA% 32,792.399
BBPALİ KIRAÇ% 18,611.362
DİĞER% 1,79131
SAADET PARTİSİİSHAK KÖROĞLU% 0,966
BTPAHMET ÇOKBEKLER% 0,1914
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 74,29
Katılım Oranı : % 81,38


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 54,512.905
MHPBATTAL KAYA% 43,82.334
DİĞER% 1,2868
KADİR GÜRLEKKADİR GÜRLEK% 0,2111
SAADET PARTİSİMEHMET ALIŞ% 0,158
BTPMERVE ÇEVİRİCİ% 0,063
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 14,98
Katılım Oranı : % 82,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ MAHÇİÇEK% 69,5922.768
İYİ PARTİMUSTAFA BASTIRMACI% 22,527.369
DİĞER% 5,051.653
BBPFULYA KÖSE% 1,93632
SAADET PARTİSİSELİM KALE% 0,5164
BTPSEZAİ ÇEVİRİCİ% 0,2374
ALİ AKKURTALİ AKKURT% 0,1238
ÖKKEŞ GEREKLİÖKKEŞ GEREKLİ% 0,0412
ALİ HOPURALİ HOPUR% 0,026
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 29,19
Katılım Oranı : % 86,03


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM YILMAZCAN% 48,575.503
CHPHAYDAR İKİZER% 25,252.861
DSPKAMİL DALKARA% 22,082.502
DİĞER% 3,35380
BBPADEM ERGÖREN% 0,5461
SAADET PARTİSİALİ ÇOLAK% 0,1618
BTPMURAT KAZANCI% 0,044
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 31,29
Katılım Oranı : % 98,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN OKUMUŞ% 43,956.529
MUSTAFA TAŞHANMUSTAFA TAŞHAN% 33,034.908
DİĞER% 20,313.018
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,95289
SAADET PARTİSİERKAN PINARBAŞI% 0,460
BTPSENAR ERDOĞANYILMAZ% 0,3653

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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