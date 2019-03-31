Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Son

Kahramanmaraş Son

1 saat önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 767Açılan Sandık Oranı : % 29,55Kullanılan Oy : 186.197Geçerli Oy : 182.293Katılım Oranı : % 84,57PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 65,52119.430CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,5850.275DİĞER% 4,327.869DSPMEHMET KENGER% 1,392.

Kahramanmaraş Son, System.String[]
BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.596
Toplam Seçmen : 755.248
Açılan Sandık : 767
Açılan Sandık Oranı : % 29,55
Kullanılan Oy : 186.197
Geçerli Oy : 182.293
Katılım Oranı : % 84,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 65,52119.430
CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,5850.275
DİĞER% 4,327.869
DSPMEHMET KENGER% 1,392.538
SAADET PARTİSİMUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ% 0,681.245
BTPHÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ% 0,3550
VATAN PARTİSİCAFER SİNCER% 0,08146
ÖMER SOLAKÖMER SOLAK% 0,07130
TKPALİ ŞENYÜZ% 0,0481
İRFAN FISTIKİRFAN FISTIK% 0,0229
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 58,5
Katılım Oranı : % 84,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET FATİH GÜVEN% 52,8915.062
İYİ PARTİADEM YILDIZ% 36,7610.470
DİĞER% 9,392.674
BBPECEVİT KAVAK% 0,47134
SAADET PARTİSİŞEREF ERTEKİN% 0,46131
BTPMEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ% 0,038
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 12,87
Katılım Oranı : % 83,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DOĞAN% 62,21.734
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 35,69995
SAADET PARTİSİABDULLAH TOR% 1,3337
BTPMEHMET KAR% 0,4713
DİĞER% 0,329
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 84,75
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHANİFİ SARIALTUN% 446.158
İYİ PARTİAHMET NAZIM ENGİZEK% 38,475.385
DİĞER% 17,532.454
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 16,74
Katılım Oranı : % 78,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 67,2612.171
CHPAYHAN ÇİFTARSLAN% 21,933.968
BBPBEKİR ERYILMAZ% 4,84876
DİĞER% 3,91707
BTPALİ TÜRK% 0,73133
SAADET PARTİSİBÜNYAMİN GÖKÇE% 0,69125
MUSTAFA DİZİBÜYÜKMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,3462
EJDER KAYKUSUZEJDER KAYKUSUZ% 0,354
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 12,12
Katılım Oranı : % 92,38


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL EKER% 55,4503
CHPFATİH VİCDAN% 43,5395
SAADET PARTİSİOKTAY CEYHAN% 0,555
BTPRAMAZAN ÇOKBEKLER% 0,555
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,17
Katılım Oranı : % 76,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİABDULLAH PAKSOY% 51,115.826
AK PARTİMEHMET GÜRBÜZ% 46,645.317
HDPHÜSEYİN YILDIZ% 0,9103
BBPİBRAHİM ALAGÖZ% 0,6776
SAADET PARTİSİSAMİ POLAT% 0,4855
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,1821
DİĞER% 0,022
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 28,75
Katılım Oranı : % 83,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 46,934.368
İYİ PARTİRAMAZAN KOCA% 31,812.961
BBPALİ KIRAÇ% 18,781.748
DİĞER% 1,41131
SAADET PARTİSİİSHAK KÖROĞLU% 0,8276
BTPAHMET ÇOKBEKLER% 0,2624
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 80,97


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 58,313.650
MHPBATTAL KAYA% 40,142.513
DİĞER% 1,0968
KADİR GÜRLEKKADİR GÜRLEK% 0,1811
BTPMERVE ÇEVİRİCİ% 0,1610
SAADET PARTİSİMEHMET ALIŞ% 0,138
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 21,49
Katılım Oranı : % 82,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ MAHÇİÇEK% 70,0332.496
İYİ PARTİMUSTAFA BASTIRMACI% 22,2910.345
DİĞER% 5,142.387
BBPFULYA KÖSE% 1,69782
SAADET PARTİSİSELİM KALE% 0,49229
BTPSEZAİ ÇEVİRİCİ% 0,292
ALİ AKKURTALİ AKKURT% 0,145
ÖKKEŞ GEREKLİÖKKEŞ GEREKLİ% 0,0315
ALİ HOPURALİ HOPUR% 0,0315
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 35,68
Katılım Oranı : % 86,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM YILMAZCAN% 49,236.733
CHPHAYDAR İKİZER% 24,353.330
DSPKAMİL DALKARA% 22,293.048
DİĞER% 3,46473
BBPADEM ERGÖREN% 0,4865
SAADET PARTİSİALİ ÇOLAK% 0,1622
BTPMURAT KAZANCI% 0,045
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 35,58
Katılım Oranı : % 98,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN OKUMUŞ% 43,757.355
MUSTAFA TAŞHANMUSTAFA TAŞHAN% 33,255.590
DİĞER% 20,383.426
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,82306
SAADET PARTİSİERKAN PINARBAŞI% 0,4373
BTPSENAR ERDOĞANYILMAZ% 0,3661

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:09:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]