Kahramanmaraş Son
1 saat önce
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 767Açılan Sandık Oranı : % 29,55Kullanılan Oy : 186.197Geçerli Oy : 182.293Katılım Oranı : % 84,57PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 65,52119.430CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,5850.275DİĞER% 4,327.869DSPMEHMET KENGER% 1,392.
BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
| :
|2.596
|Toplam Seçmen
| :
|755.248
|Açılan Sandık
| :
|767
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 29,55
|Kullanılan Oy
| :
|186.197
|Geçerli Oy
| :
|182.293
|Katılım Oranı
| :
|% 84,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN GÜNGÖR
|% 65,52
|119.430
|CHP
|ALİ ÖZTUNÇ
|% 27,58
|50.275
|DİĞER
|% 4,32
|7.869
|DSP
|MEHMET KENGER
|% 1,39
|2.538
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ
|% 0,68
|1.245
|BTP
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|% 0,3
|550
|VATAN PARTİSİ
|CAFER SİNCER
|% 0,08
|146
|ÖMER SOLAK
|ÖMER SOLAK
|% 0,07
|130
|TKP
|ALİ ŞENYÜZ
|% 0,04
|81
|İRFAN FISTIK
|İRFAN FISTIK
|% 0,02
|29
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AFŞİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,5
|Katılım Oranı
| :
|% 84,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET FATİH GÜVEN
|% 52,89
|15.062
|İYİ PARTİ
|ADEM YILDIZ
|% 36,76
|10.470
|DİĞER
|% 9,39
|2.674
|BBP
|ECEVİT KAVAK
|% 0,47
|134
|SAADET PARTİSİ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,46
|131
|BTP
|MEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ
|% 0,03
|8
ANDIRIN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 12,87
|Katılım Oranı
| :
|% 83,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DOĞAN
|% 62,2
|1.734
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 35,69
|995
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH TOR
|% 1,33
|37
|BTP
|MEHMET KAR
|% 0,47
|13
|DİĞER
|% 0,32
|9
ÇAĞLAYANCERİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,75
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HANİFİ SARIALTUN
|% 44
|6.158
|İYİ PARTİ
|AHMET NAZIM ENGİZEK
|% 38,47
|5.385
|DİĞER
|% 17,53
|2.454
DULKADİROĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,74
|Katılım Oranı
| :
|% 78,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 67,26
|12.171
|CHP
|AYHAN ÇİFTARSLAN
|% 21,93
|3.968
|BBP
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,84
|876
|DİĞER
|% 3,91
|707
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,73
|133
|SAADET PARTİSİ
|BÜNYAMİN GÖKÇE
|% 0,69
|125
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,34
|62
|EJDER KAYKUSUZ
|EJDER KAYKUSUZ
|% 0,3
|54
EKİNÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 12,12
|Katılım Oranı
| :
|% 92,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL EKER
|% 55,4
|503
|CHP
|FATİH VİCDAN
|% 43,5
|395
|SAADET PARTİSİ
|OKTAY CEYHAN
|% 0,55
|5
|BTP
|RAMAZAN ÇOKBEKLER
|% 0,55
|5
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 19,17
|Katılım Oranı
| :
|% 76,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH PAKSOY
|% 51,11
|5.826
|AK PARTİ
|MEHMET GÜRBÜZ
|% 46,64
|5.317
|HDP
|HÜSEYİN YILDIZ
|% 0,9
|103
|BBP
|İBRAHİM ALAGÖZ
|% 0,67
|76
|SAADET PARTİSİ
|SAMİ POLAT
|% 0,48
|55
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,18
|21
|DİĞER
|% 0,02
|2
GÖKSUN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 28,75
|Katılım Oranı
| :
|% 83,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 46,93
|4.368
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KOCA
|% 31,81
|2.961
|BBP
|ALİ KIRAÇ
|% 18,78
|1.748
|DİĞER
|% 1,41
|131
|SAADET PARTİSİ
|İSHAK KÖROĞLU
|% 0,82
|76
|BTP
|AHMET ÇOKBEKLER
|% 0,26
|24
NURHAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 80,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 58,31
|3.650
|MHP
|BATTAL KAYA
|% 40,14
|2.513
|DİĞER
|% 1,09
|68
|KADİR GÜRLEK
|KADİR GÜRLEK
|% 0,18
|11
|BTP
|MERVE ÇEVİRİCİ
|% 0,16
|10
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALIŞ
|% 0,13
|8
ONİKİŞUBAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 21,49
|Katılım Oranı
| :
|% 82,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ MAHÇİÇEK
|% 70,03
|32.496
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BASTIRMACI
|% 22,29
|10.345
|DİĞER
|% 5,14
|2.387
|BBP
|FULYA KÖSE
|% 1,69
|782
|SAADET PARTİSİ
|SELİM KALE
|% 0,49
|229
|BTP
|SEZAİ ÇEVİRİCİ
|% 0,2
|92
|ALİ AKKURT
|ALİ AKKURT
|% 0,1
|45
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|% 0,03
|15
|ALİ HOPUR
|ALİ HOPUR
|% 0,03
|15
PAZARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 35,68
|Katılım Oranı
| :
|% 86,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM YILMAZCAN
|% 49,23
|6.733
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 24,35
|3.330
|DSP
|KAMİL DALKARA
|% 22,29
|3.048
|DİĞER
|% 3,46
|473
|BBP
|ADEM ERGÖREN
|% 0,48
|65
|SAADET PARTİSİ
|ALİ ÇOLAK
|% 0,16
|22
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,04
|5
TÜRKOĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 35,58
|Katılım Oranı
| :
|% 98,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN OKUMUŞ
|% 43,75
|7.355
|MUSTAFA TAŞHAN
|MUSTAFA TAŞHAN
|% 33,25
|5.590
|DİĞER
|% 20,38
|3.426
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,82
|306
|SAADET PARTİSİ
|ERKAN PINARBAŞI
|% 0,43
|73
|BTP
|SENAR ERDOĞANYILMAZ
|% 0,36
|61
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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