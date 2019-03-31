Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Son

Kahramanmaraş Son

1 saat önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 845Açılan Sandık Oranı : % 32,55Kullanılan Oy : 205.383Geçerli Oy : 200.916Katılım Oranı : % 84,46PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 65,27131.142CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,8856.007DİĞER% 4,248.518DSPMEHMET KENGER% 1,372.

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.596
Toplam Seçmen : 755.248
Açılan Sandık : 845
Açılan Sandık Oranı : % 32,55
Kullanılan Oy : 205.383
Geçerli Oy : 200.916
Katılım Oranı : % 84,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 65,27131.142
CHPALİ ÖZTUNÇ% 27,8856.007
DİĞER% 4,248.518
DSPMEHMET KENGER% 1,372.759
SAADET PARTİSİMUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ% 0,711.424
BTPHÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ% 0,31617
VATAN PARTİSİCAFER SİNCER% 0,09171
ÖMER SOLAKÖMER SOLAK% 0,08153
TKPALİ ŞENYÜZ% 0,0490
İRFAN FISTIKİRFAN FISTIK% 0,0235
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 60,5
Katılım Oranı : % 84,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET FATİH GÜVEN% 53,4415.523
İYİ PARTİADEM YILDIZ% 36,9310.726
DİĞER% 8,692.525
BBPECEVİT KAVAK% 0,46134
SAADET PARTİSİŞEREF ERTEKİN% 0,45131
BTPMEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ% 0,038
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 16,83
Katılım Oranı : % 85,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DOĞAN% 58,432.017
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 37,21.284
DİĞER% 2,8498
SAADET PARTİSİABDULLAH TOR% 1,1339
BTPMEHMET KAR% 0,4114
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 91,53
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHANİFİ SARIALTUN% 43,556.675
İYİ PARTİAHMET NAZIM ENGİZEK% 39,436.044
DİĞER% 17,022.608
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 20,22
Katılım Oranı : % 78,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 66,2414.465
CHPAYHAN ÇİFTARSLAN% 22,524.917
BBPBEKİR ERYILMAZ% 5,331.163
DİĞER% 3,52768
SAADET PARTİSİBÜNYAMİN GÖKÇE% 0,91198
BTPALİ TÜRK% 0,72158
MUSTAFA DİZİBÜYÜKMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,3985
EJDER KAYKUSUZEJDER KAYKUSUZ% 0,3883
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 21,21
Katılım Oranı : % 91,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL EKER% 57,2926
CHPFATİH VİCDAN% 41,69675
SAADET PARTİSİOKTAY CEYHAN% 0,7412
BTPRAMAZAN ÇOKBEKLER% 0,376
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 27,43
Katılım Oranı : % 77,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET GÜRBÜZ% 51,849.392
İYİ PARTİABDULLAH PAKSOY% 46,168.362
HDPHÜSEYİN YILDIZ% 0,68124
BBPİBRAHİM ALAGÖZ% 0,59107
SAADET PARTİSİSAMİ POLAT% 0,4174
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,1832
DİĞER% 0,1425
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 35,62
Katılım Oranı : % 83,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 46,315.391
İYİ PARTİRAMAZAN KOCA% 32,163.744
BBPALİ KIRAÇ% 19,42.258
DİĞER% 1,17136
SAADET PARTİSİİSHAK KÖROĞLU% 0,7587
BTPAHMET ÇOKBEKLER% 0,2226
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 82,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 51,373.702
MHPBATTAL KAYA% 47,293.408
DİĞER% 0,9468
KADİR GÜRLEKKADİR GÜRLEK% 0,1511
BTPMERVE ÇEVİRİCİ% 0,1410
SAADET PARTİSİMEHMET ALIŞ% 0,118
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 24,62
Katılım Oranı : % 82,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ MAHÇİÇEK% 69,7837.030
İYİ PARTİMUSTAFA BASTIRMACI% 22,1511.753
DİĞER% 5,462.898
BBPFULYA KÖSE% 1,71907
SAADET PARTİSİSELİM KALE% 0,51273
BTPSEZAİ ÇEVİRİCİ% 0,2104
ALİ AKKURTALİ AKKURT% 0,1158
ALİ HOPURALİ HOPUR% 0,0422
ÖKKEŞ GEREKLİÖKKEŞ GEREKLİ% 0,0318
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 41,08
Katılım Oranı : % 86,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM YILMAZCAN% 48,27.794
CHPHAYDAR İKİZER% 24,613.979
DSPKAMİL DALKARA% 22,883.700
DİĞER% 3,67593
BBPADEM ERGÖREN% 0,4573
SAADET PARTİSİALİ ÇOLAK% 0,1423
BTPMURAT KAZANCI% 0,058
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 36,2
Katılım Oranı : % 97,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN OKUMUŞ% 43,997.521
MUSTAFA TAŞHANMUSTAFA TAŞHAN% 33,235.681
DİĞER% 20,23.454
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,79306
SAADET PARTİSİERKAN PINARBAŞI% 0,4373
BTPSENAR ERDOĞANYILMAZ% 0,3661

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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