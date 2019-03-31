Kahramanmaraş Son
1 saat önce
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 1.360Açılan Sandık Oranı : % 52,39Kullanılan Oy : 330.813Geçerli Oy : 322.500Katılım Oranı : % 84,83PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,08206.656CHPALİ ÖZTUNÇ% 29,0893.770DİĞER% 3,812.248DSPMEHMET KENGER% 1,334.
BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
| :
|2.596
|Toplam Seçmen
| :
|755.248
|Açılan Sandık
| :
|1.360
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 52,39
|Kullanılan Oy
| :
|330.813
|Geçerli Oy
| :
|322.500
|Katılım Oranı
| :
|% 84,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN GÜNGÖR
|% 64,08
|206.656
|CHP
|ALİ ÖZTUNÇ
|% 29,08
|93.770
|DİĞER
|% 3,8
|12.248
|DSP
|MEHMET KENGER
|% 1,33
|4.299
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ
|% 1
|3.218
|BTP
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|% 0,38
|1.220
|VATAN PARTİSİ
|CAFER SİNCER
|% 0,15
|490
|ÖMER SOLAK
|ÖMER SOLAK
|% 0,09
|279
|TKP
|ALİ ŞENYÜZ
|% 0,06
|208
|İRFAN FISTIK
|İRFAN FISTIK
|% 0,03
|112
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AFŞİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 84,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET FATİH GÜVEN
|% 53,57
|19.995
|İYİ PARTİ
|ADEM YILDIZ
|% 37,15
|13.867
|DİĞER
|% 7,83
|2.922
|BBP
|ECEVİT KAVAK
|% 0,73
|273
|SAADET PARTİSİ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,66
|248
|BTP
|MEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ
|% 0,05
|20
ANDIRIN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 28,71
|Katılım Oranı
| :
|% 86,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DOĞAN
|% 62,16
|3.578
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 34,24
|1.971
|DİĞER
|% 1,65
|95
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH TOR
|% 1,36
|78
|BTP
|MEHMET KAR
|% 0,59
|34
ÇAĞLAYANCERİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HANİFİ SARIALTUN
|% 43,53
|7.251
|İYİ PARTİ
|AHMET NAZIM ENGİZEK
|% 39,49
|6.579
|DİĞER
|% 16,98
|2.829
DULKADİROĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,61
|Katılım Oranı
| :
|% 83,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 66,84
|27.948
|CHP
|AYHAN ÇİFTARSLAN
|% 19,88
|8.312
|BBP
|BEKİR ERYILMAZ
|% 7,72
|3.229
|DİĞER
|% 1,62
|676
|SAADET PARTİSİ
|BÜNYAMİN GÖKÇE
|% 1,43
|598
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,97
|407
|EJDER KAYKUSUZ
|EJDER KAYKUSUZ
|% 0,82
|344
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,72
|301
EKİNÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,27
|Katılım Oranı
| :
|% 91,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL EKER
|% 56
|1.195
|CHP
|FATİH VİCDAN
|% 43,16
|921
|SAADET PARTİSİ
|OKTAY CEYHAN
|% 0,56
|12
|BTP
|RAMAZAN ÇOKBEKLER
|% 0,28
|6
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70,5
|Katılım Oranı
| :
|% 78,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET GÜRBÜZ
|% 52,19
|26.746
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH PAKSOY
|% 45,53
|23.333
|BBP
|İBRAHİM ALAGÖZ
|% 0,79
|404
|HDP
|HÜSEYİN YILDIZ
|% 0,65
|331
|SAADET PARTİSİ
|SAMİ POLAT
|% 0,43
|220
|DİĞER
|% 0,29
|148
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,13
|68
GÖKSUN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 84,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 47,73
|9.804
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KOCA
|% 30,1
|6.182
|BBP
|ALİ KIRAÇ
|% 20,46
|4.202
|SAADET PARTİSİ
|İSHAK KÖROĞLU
|% 0,78
|160
|DİĞER
|% 0,68
|139
|BTP
|AHMET ÇOKBEKLER
|% 0,26
|53
NURHAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,29
|Katılım Oranı
| :
|% 82,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 51,37
|3.703
|MHP
|BATTAL KAYA
|% 47,27
|3.408
|DİĞER
|% 0,94
|68
|KADİR GÜRLEK
|KADİR GÜRLEK
|% 0,15
|11
|BTP
|MERVE ÇEVİRİCİ
|% 0,14
|10
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALIŞ
|% 0,12
|9
ONİKİŞUBAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,62
|Katılım Oranı
| :
|% 83,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ MAHÇİÇEK
|% 67,6
|70.004
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BASTIRMACI
|% 22,79
|23.602
|DİĞER
|% 4,92
|5.094
|BBP
|FULYA KÖSE
|% 3,02
|3.128
|SAADET PARTİSİ
|SELİM KALE
|% 0,95
|985
|BTP
|SEZAİ ÇEVİRİCİ
|% 0,3
|307
|ALİ AKKURT
|ALİ AKKURT
|% 0,21
|213
|ALİ HOPUR
|ALİ HOPUR
|% 0,13
|138
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|% 0,09
|90
PAZARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 64,32
|Katılım Oranı
| :
|% 85,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM YILMAZCAN
|% 43,5
|10.913
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 27,72
|6.954
|DSP
|KAMİL DALKARA
|% 25,44
|6.381
|DİĞER
|% 2,52
|631
|BBP
|ADEM ERGÖREN
|% 0,58
|145
|SAADET PARTİSİ
|ALİ ÇOLAK
|% 0,18
|46
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,07
|17
TÜRKOĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 49,08
|Katılım Oranı
| :
|% 97,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN OKUMUŞ
|% 43,29
|9.667
|MUSTAFA TAŞHAN
|MUSTAFA TAŞHAN
|% 33,04
|7.377
|DİĞER
|% 17,85
|3.986
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 4,14
|924
|BTP
|SENAR ERDOĞANYILMAZ
|% 0,88
|196
|SAADET PARTİSİ
|ERKAN PINARBAŞI
|% 0,8
|179
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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