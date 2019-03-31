Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Son

Kahramanmaraş Son

1 saat önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 1.360Açılan Sandık Oranı : % 52,39Kullanılan Oy : 330.813Geçerli Oy : 322.500Katılım Oranı : % 84,83PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,08206.656CHPALİ ÖZTUNÇ% 29,0893.770DİĞER% 3,812.248DSPMEHMET KENGER% 1,334.

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.596
Toplam Seçmen : 755.248
Açılan Sandık : 1.360
Açılan Sandık Oranı : % 52,39
Kullanılan Oy : 330.813
Geçerli Oy : 322.500
Katılım Oranı : % 84,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,08206.656
CHPALİ ÖZTUNÇ% 29,0893.770
DİĞER% 3,812.248
DSPMEHMET KENGER% 1,334.299
SAADET PARTİSİMUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ% 13.218
BTPHÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ% 0,381.220
VATAN PARTİSİCAFER SİNCER% 0,15490
ÖMER SOLAKÖMER SOLAK% 0,09279
TKPALİ ŞENYÜZ% 0,06208
İRFAN FISTIKİRFAN FISTIK% 0,03112
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 84,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET FATİH GÜVEN% 53,5719.995
İYİ PARTİADEM YILDIZ% 37,1513.867
DİĞER% 7,832.922
BBPECEVİT KAVAK% 0,73273
SAADET PARTİSİŞEREF ERTEKİN% 0,66248
BTPMEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ% 0,0520
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 28,71
Katılım Oranı : % 86,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DOĞAN% 62,163.578
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 34,241.971
DİĞER% 1,6595
SAADET PARTİSİABDULLAH TOR% 1,3678
BTPMEHMET KAR% 0,5934
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHANİFİ SARIALTUN% 43,537.251
İYİ PARTİAHMET NAZIM ENGİZEK% 39,496.579
DİĞER% 16,982.829
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 37,61
Katılım Oranı : % 83,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 66,8427.948
CHPAYHAN ÇİFTARSLAN% 19,888.312
BBPBEKİR ERYILMAZ% 7,723.229
DİĞER% 1,62676
SAADET PARTİSİBÜNYAMİN GÖKÇE% 1,43598
BTPALİ TÜRK% 0,97407
EJDER KAYKUSUZEJDER KAYKUSUZ% 0,82344
MUSTAFA DİZİBÜYÜKMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,72301
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 91,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL EKER% 561.195
CHPFATİH VİCDAN% 43,16921
SAADET PARTİSİOKTAY CEYHAN% 0,5612
BTPRAMAZAN ÇOKBEKLER% 0,286
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 70,5
Katılım Oranı : % 78,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET GÜRBÜZ% 52,1926.746
İYİ PARTİABDULLAH PAKSOY% 45,5323.333
BBPİBRAHİM ALAGÖZ% 0,79404
HDPHÜSEYİN YILDIZ% 0,65331
SAADET PARTİSİSAMİ POLAT% 0,43220
DİĞER% 0,29148
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,1368
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 84,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 47,739.804
İYİ PARTİRAMAZAN KOCA% 30,16.182
BBPALİ KIRAÇ% 20,464.202
SAADET PARTİSİİSHAK KÖROĞLU% 0,78160
DİĞER% 0,68139
BTPAHMET ÇOKBEKLER% 0,2653
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 82,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 51,373.703
MHPBATTAL KAYA% 47,273.408
DİĞER% 0,9468
KADİR GÜRLEKKADİR GÜRLEK% 0,1511
BTPMERVE ÇEVİRİCİ% 0,1410
SAADET PARTİSİMEHMET ALIŞ% 0,129
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 47,62
Katılım Oranı : % 83,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ MAHÇİÇEK% 67,670.004
İYİ PARTİMUSTAFA BASTIRMACI% 22,7923.602
DİĞER% 4,925.094
BBPFULYA KÖSE% 3,023.128
SAADET PARTİSİSELİM KALE% 0,95985
BTPSEZAİ ÇEVİRİCİ% 0,3307
ALİ AKKURTALİ AKKURT% 0,21213
ALİ HOPURALİ HOPUR% 0,13138
ÖKKEŞ GEREKLİÖKKEŞ GEREKLİ% 0,0990
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 64,32
Katılım Oranı : % 85,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM YILMAZCAN% 43,510.913
CHPHAYDAR İKİZER% 27,726.954
DSPKAMİL DALKARA% 25,446.381
DİĞER% 2,52631
BBPADEM ERGÖREN% 0,58145
SAADET PARTİSİALİ ÇOLAK% 0,1846
BTPMURAT KAZANCI% 0,0717
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 49,08
Katılım Oranı : % 97,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN OKUMUŞ% 43,299.667
MUSTAFA TAŞHANMUSTAFA TAŞHAN% 33,047.377
DİĞER% 17,853.986
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 4,14924
BTPSENAR ERDOĞANYILMAZ% 0,88196
SAADET PARTİSİERKAN PINARBAŞI% 0,8179

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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