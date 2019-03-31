Kahramanmaraş Son
27 dakika önce
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 1.658Açılan Sandık Oranı : % 63,87Kullanılan Oy : 407.154Geçerli Oy : 395.515Katılım Oranı : % 85,16PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,55255.313CHPALİ ÖZTUNÇ% 28,99114.666DİĞER% 2,9111.
BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
| :
|2.596
|Toplam Seçmen
| :
|755.248
|Açılan Sandık
| :
|1.658
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 63,87
|Kullanılan Oy
| :
|407.154
|Geçerli Oy
| :
|395.515
|Katılım Oranı
| :
|% 85,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN GÜNGÖR
|% 64,55
|255.313
|CHP
|ALİ ÖZTUNÇ
|% 28,99
|114.666
|DİĞER
|% 2,91
|11.493
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ
|% 1,32
|5.225
|DSP
|MEHMET KENGER
|% 1,24
|4.910
|BTP
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|% 0,52
|2.063
|VATAN PARTİSİ
|CAFER SİNCER
|% 0,18
|709
|ÖMER SOLAK
|ÖMER SOLAK
|% 0,14
|546
|TKP
|ALİ ŞENYÜZ
|% 0,08
|302
|İRFAN FISTIK
|İRFAN FISTIK
|% 0,07
|288
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AFŞİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87
|Katılım Oranı
| :
|% 84,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET FATİH GÜVEN
|% 53,99
|21.816
|İYİ PARTİ
|ADEM YILDIZ
|% 37,46
|15.137
|DİĞER
|% 6,74
|2.722
|BBP
|ECEVİT KAVAK
|% 0,97
|390
|SAADET PARTİSİ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,77
|313
|BTP
|MEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ
|% 0,08
|31
ANDIRIN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 42,57
|Katılım Oranı
| :
|% 87,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DOĞAN
|% 63,66
|5.537
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 34,01
|2.958
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH TOR
|% 1,26
|110
|BTP
|MEHMET KAR
|% 0,54
|47
|DİĞER
|% 0,53
|46
ÇAĞLAYANCERİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HANİFİ SARIALTUN
|% 43,53
|7.251
|İYİ PARTİ
|AHMET NAZIM ENGİZEK
|% 39,49
|6.579
|DİĞER
|% 16,98
|2.829
DULKADİROĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 51,09
|Katılım Oranı
| :
|% 84,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 66,35
|38.478
|CHP
|AYHAN ÇİFTARSLAN
|% 18,96
|10.998
|BBP
|BEKİR ERYILMAZ
|% 8,9
|5.162
|SAADET PARTİSİ
|BÜNYAMİN GÖKÇE
|% 1,63
|948
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 1,11
|641
|EJDER KAYKUSUZ
|EJDER KAYKUSUZ
|% 1,09
|635
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 1,06
|617
|DİĞER
|% 0,89
|515
EKİNÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 54,55
|Katılım Oranı
| :
|% 89,6
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATİH VİCDAN
|% 52,06
|2.131
|AK PARTİ
|BİLAL EKER
|% 47,08
|1.927
|SAADET PARTİSİ
|OKTAY CEYHAN
|% 0,61
|25
|BTP
|RAMAZAN ÇOKBEKLER
|% 0,24
|10
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 86,43
|Katılım Oranı
| :
|% 79,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET GÜRBÜZ
|% 52,02
|33.835
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH PAKSOY
|% 45,22
|29.417
|BBP
|İBRAHİM ALAGÖZ
|% 1,01
|660
|HDP
|HÜSEYİN YILDIZ
|% 0,81
|528
|SAADET PARTİSİ
|SAMİ POLAT
|% 0,53
|343
|DİĞER
|% 0,25
|162
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,16
|101
GÖKSUN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,25
|Katılım Oranı
| :
|% 85,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 48,45
|11.493
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KOCA
|% 30,25
|7.176
|BBP
|ALİ KIRAÇ
|% 19,53
|4.632
|SAADET PARTİSİ
|İSHAK KÖROĞLU
|% 0,91
|217
|DİĞER
|% 0,55
|130
|BTP
|AHMET ÇOKBEKLER
|% 0,3
|71
NURHAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,29
|Katılım Oranı
| :
|% 81,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 51,59
|3.702
|MHP
|BATTAL KAYA
|% 47,49
|3.408
|DİĞER
|% 0,5
|36
|KADİR GÜRLEK
|KADİR GÜRLEK
|% 0,15
|11
|BTP
|MERVE ÇEVİRİCİ
|% 0,14
|10
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALIŞ
|% 0,13
|9
ONİKİŞUBAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 65,62
|Katılım Oranı
| :
|% 84,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ MAHÇİÇEK
|% 66,51
|95.747
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BASTIRMACI
|% 23,03
|33.146
|BBP
|FULYA KÖSE
|% 4,16
|5.985
|DİĞER
|% 4,04
|5.811
|SAADET PARTİSİ
|SELİM KALE
|% 1,26
|1.812
|BTP
|SEZAİ ÇEVİRİCİ
|% 0,42
|600
|ALİ AKKURT
|ALİ AKKURT
|% 0,29
|424
|ALİ HOPUR
|ALİ HOPUR
|% 0,18
|255
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|ÖKKEŞ GEREKLİ
|% 0,12
|170
PAZARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,76
|Katılım Oranı
| :
|% 85,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM YILMAZCAN
|% 46,08
|13.729
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 26,72
|7.960
|DSP
|KAMİL DALKARA
|% 24,33
|7.249
|DİĞER
|% 2,02
|602
|BBP
|ADEM ERGÖREN
|% 0,59
|177
|SAADET PARTİSİ
|ALİ ÇOLAK
|% 0,19
|58
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,06
|19
TÜRKOĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,21
|Katılım Oranı
| :
|% 95,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN OKUMUŞ
|% 44,07
|10.725
|MUSTAFA TAŞHAN
|MUSTAFA TAŞHAN
|% 34,63
|8.426
|DİĞER
|% 14,23
|3.462
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 4,92
|1.198
|BTP
|SENAR ERDOĞANYILMAZ
|% 1,16
|282
|SAADET PARTİSİ
|ERKAN PINARBAŞI
|% 0,99
|241
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi