Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Son

Kahramanmaraş Son

27 dakika önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 1.658Açılan Sandık Oranı : % 63,87Kullanılan Oy : 407.154Geçerli Oy : 395.515Katılım Oranı : % 85,16PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,55255.313CHPALİ ÖZTUNÇ% 28,99114.666DİĞER% 2,9111.

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.596
Toplam Seçmen : 755.248
Açılan Sandık : 1.658
Açılan Sandık Oranı : % 63,87
Kullanılan Oy : 407.154
Geçerli Oy : 395.515
Katılım Oranı : % 85,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,55255.313
CHPALİ ÖZTUNÇ% 28,99114.666
DİĞER% 2,9111.493
SAADET PARTİSİMUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ% 1,325.225
DSPMEHMET KENGER% 1,244.910
BTPHÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ% 0,522.063
VATAN PARTİSİCAFER SİNCER% 0,18709
ÖMER SOLAKÖMER SOLAK% 0,14546
TKPALİ ŞENYÜZ% 0,08302
İRFAN FISTIKİRFAN FISTIK% 0,07288
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 87
Katılım Oranı : % 84,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET FATİH GÜVEN% 53,9921.816
İYİ PARTİADEM YILDIZ% 37,4615.137
DİĞER% 6,742.722
BBPECEVİT KAVAK% 0,97390
SAADET PARTİSİŞEREF ERTEKİN% 0,77313
BTPMEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ% 0,0831
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 42,57
Katılım Oranı : % 87,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DOĞAN% 63,665.537
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 34,012.958
SAADET PARTİSİABDULLAH TOR% 1,26110
BTPMEHMET KAR% 0,5447
DİĞER% 0,5346
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHANİFİ SARIALTUN% 43,537.251
İYİ PARTİAHMET NAZIM ENGİZEK% 39,496.579
DİĞER% 16,982.829
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 51,09
Katılım Oranı : % 84,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 66,3538.478
CHPAYHAN ÇİFTARSLAN% 18,9610.998
BBPBEKİR ERYILMAZ% 8,95.162
SAADET PARTİSİBÜNYAMİN GÖKÇE% 1,63948
MUSTAFA DİZİBÜYÜKMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 1,11641
EJDER KAYKUSUZEJDER KAYKUSUZ% 1,09635
BTPALİ TÜRK% 1,06617
DİĞER% 0,89515
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 89,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATİH VİCDAN% 52,062.131
AK PARTİBİLAL EKER% 47,081.927
SAADET PARTİSİOKTAY CEYHAN% 0,6125
BTPRAMAZAN ÇOKBEKLER% 0,2410
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 86,43
Katılım Oranı : % 79,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET GÜRBÜZ% 52,0233.835
İYİ PARTİABDULLAH PAKSOY% 45,2229.417
BBPİBRAHİM ALAGÖZ% 1,01660
HDPHÜSEYİN YILDIZ% 0,81528
SAADET PARTİSİSAMİ POLAT% 0,53343
DİĞER% 0,25162
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,16101
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 71,25
Katılım Oranı : % 85,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 48,4511.493
İYİ PARTİRAMAZAN KOCA% 30,257.176
BBPALİ KIRAÇ% 19,534.632
SAADET PARTİSİİSHAK KÖROĞLU% 0,91217
DİĞER% 0,55130
BTPAHMET ÇOKBEKLER% 0,371
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 81,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 51,593.702
MHPBATTAL KAYA% 47,493.408
DİĞER% 0,536
KADİR GÜRLEKKADİR GÜRLEK% 0,1511
BTPMERVE ÇEVİRİCİ% 0,1410
SAADET PARTİSİMEHMET ALIŞ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 65,62
Katılım Oranı : % 84,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ MAHÇİÇEK% 66,5195.747
İYİ PARTİMUSTAFA BASTIRMACI% 23,0333.146
BBPFULYA KÖSE% 4,165.985
DİĞER% 4,045.811
SAADET PARTİSİSELİM KALE% 1,261.812
BTPSEZAİ ÇEVİRİCİ% 0,42600
ALİ AKKURTALİ AKKURT% 0,29424
ALİ HOPURALİ HOPUR% 0,18255
ÖKKEŞ GEREKLİÖKKEŞ GEREKLİ% 0,12170
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 76,76
Katılım Oranı : % 85,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM YILMAZCAN% 46,0813.729
CHPHAYDAR İKİZER% 26,727.960
DSPKAMİL DALKARA% 24,337.249
DİĞER% 2,02602
BBPADEM ERGÖREN% 0,59177
SAADET PARTİSİALİ ÇOLAK% 0,1958
BTPMURAT KAZANCI% 0,0619
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 55,21
Katılım Oranı : % 95,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN OKUMUŞ% 44,0710.725
MUSTAFA TAŞHANMUSTAFA TAŞHAN% 34,638.426
DİĞER% 14,233.462
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 4,921.198
BTPSENAR ERDOĞANYILMAZ% 1,16282
SAADET PARTİSİERKAN PINARBAŞI% 0,99241

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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