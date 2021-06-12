Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden basında çıkan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü bazı medya organlarında yer alan üniversiteyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

KSÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 21.09.2020'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı doktora bilim sınavı yapıldığı ve sınav sonuçlarının 22.09.2020 tarihinde ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24.09.2020 tarihinde ise Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden ikisi arasında yüksek lisans öğrenci danışmanlığı meselesi yüzünden karşılıklı küfür, tehdit ve fiziksel saldırıları içeren kavga olayı yaşanmıştır. Her iki öğretim üyesi de yaşanan kavga nedeniyle aldıkları darp raporları ile birbirleri hakkında hem karakolda suç duyurusunda bulunmuşlar hem de fiziksel saldırıya maruz kaldıklarını belirten ve 'kamu görevinden çıkarılma' disiplin cezası verilmesi taleplerini içeren dilekçelerini Eğitim Fakültesi Dekanlığına vermişlerdir."

Olayla ilgili fakülte dekanlığınca soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, Rektörlüğün, soruşturma komisyonunun teklifi üzerine her iki öğretim üyesi hakkında 3 ay süreyle "görevden uzaklaştırma" tedbir kararı verdiği ifade edildi.

Açıklamada, olaya konu öğretim üyelerinden birinin soruşturma süreci başladıktan sonra yürütmekte olduğu bölüm başkanlığı görevinden akademik çalışmalarının yoğunluğu gerekçesiyle istifa ettiği aktarıldı.

Her iki öğretim üyesinin olaya ilişkin iddialarına da yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birbirleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle şikayette bulunan her iki tarafın ifadelerinden ve tanıkların beyanlarından açıkça anlaşılacağı üzere, iki öğretim üyesi arasında lisansüstü öğrenci danışmanlığıyla ilgili bir kavga yaşanmış ve kamera kayıtlarından açıkça görüldüğü üzere olayda fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Bazı medya organlarında yer aldığı şekliyle, ilgililer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının doktora sınav sonuçları ile ilgisi söz konusu değildir."

Açıklamada, fakülte dekanlığı tarafından hazırlanan soruşturma raporunun YÖK Yüksek Disiplin Kuruluna gönderildiği ve kararı da buranın vereceği belirtildi.