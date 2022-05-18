Kahramanmaraş'ta 1.5 milyon fidan dikilecek

2019-2021 yılları arasında çıkan 361 yangında hasar gören 1432 hektar alan ağaçlandırılıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta son 3 yıl içerisinde çıkan 361 yangında yanan 1432 hektar orman alanı tekrar ağaçlandırılıyor. Yıl sonuna kadar kentte 1.5 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Onikişubat Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak, 2021 yılı içerisinde Türkiye'de ve dünyada çok büyük orman yangınları çıktığını hatırlatarak, "Bu yangınların ana nedeni küresel ısınmadan kaynaklı, havadaki nispi nem oranının çok ciddi olarak düşmüş olmasıydı. ve geçen yılda biz tarihimize görmediğimiz kadar nispi nem yüzde 10'ların altına kadar düştü. 2021 yılı Kurban Bayramı 1. Günü çıkan bu yandığında bu alanda 199 hektar sahamız yandı. Yanan bu alanın bir kısmına sonbaharda dikim yaptık. Şimdi ilkbaharda dikimlerimiz son aşamaya geldi. Şu anda da arkadaşlarımız bakım çalışmalarına başladı. Şu anda ot mevsiminin olduğu dönemdeyiz. Fidanlarımızın etrafındaki otlara temizliyoruz. Yine toprağın havalanması için arkadaşlarımız çapa yapıyorlar. 2022 yılı sonuna kadar da bu yanmış alanın tamamı da ağaçlandırma çalışmalarını bitirmiş olacağız" dedi.

2022 yılının başından bu yana 500 bin civarında fidan diktiklerini belirten Kavak, "Sonbaharda da bu rakamın iki katı kadar daha dikeceğiz. Toplamda bu yıl ki hedefimiz 1.5 milyon civarında fidan dikmek. Şu anda Onikişubat sınırlarımız içerisinde fidanlığımız var. Çalışmamız devam ediyor. Toplam üretim kapasitemiz 4.5 milyon fidan. Kendi ilimize sağladığımız fidan desteğini aynı zamanda komşu illerimize de sağlıyoruz" diye konuştu.

"Küresel ısınma yangınları arttırıyor"

Nispi nem oranın düşmesi nedeniyle yangınların çıktığına dikkat çeken Onikişubat Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak, "Orman Genel Müdürlüğümüz bu yıl hava gücünü son teknolojiyi kullanmak amacıyla 8 adet İHA, 20 adet uçak ve 55 adet helikopterle 2022 yangın sezonuna hazırlandı. İlimizde de şu anda yeterli düzeyde hem hava gücümüz, hem kara gücümüz mevcut. Komşu illerden de; yangınlara karşı destek alıyoruz. Biz il bazında değil de yangınlarda tüm Türkiye olarak teyakkuza geçiyoruz. Orman yangınlarımız artık mevsimsel olarak başlamak üzere. Artık nispi nem oranı düşmeye başladı. Bizim halkımızdan özellikle ricamız var. Şu veriyle vermek istiyorum; 'Orman yangınların yüzde 90 insan kaynaklı'. İnsanlarımızın işte bahçede yaktığı ateş, söndürülmeyen bir piknik ateşi. Doğaya atılan bir izmarit, bunlarla çıkan yangınların önüne geçmemiz için halkımıza bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İlk 3 ay içerisinde bütün köylerimizde toplantılarınızı yapıp orman köylerinde bilinçlendirdik. Şu anda orman yangını gönüllerimizi alıyoruz. Onlarla eğitimlerini yapıyoruz. İnşallah bu yılın daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. Geçen yıl Orman yangınlarına müdahalemizde, ilimiz genelinde 11 dakikaydı. Hatta bu rakam Orman Genel Müdürlüğümüzün de ortalamasıydı. 2022 yılındaki hedefimizde inşallah bu süreyi 10 dakikaya indirmek" şeklinde konuştu.