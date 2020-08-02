Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, alevlerin sardığı 1 hektarlık alan kül oldu.

Andırın'ın Ayşe Pınarı mevkisinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme işçileri, 7 arazöz ve 3 su tankı ile sevk edildi. 5 dakika içinde yangına müdahale eden ekiplere, 1 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.