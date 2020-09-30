Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.
KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.
Kahramanmaraş- Göksun kara yolu Beşoluk mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye yangın söndürme işçileriyle birlikte 6 arazöz ve 4 su yankı sevk edildi.Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.
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