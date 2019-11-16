Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Bu sırada otomobildeki kimliği belirlenemeyen bir kişi kaçtı, sürücü M.İ. (39) gözaltına alındı.

Sürücünün aracında ve evinde yapılan aramada 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar, 106 tabanca fişeği, 16 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bulunan uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğu öğrenilen M.K'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kaçan kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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