Kahramanmaraş'ta 1 kilo 812 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekiplerince 1 kilo 812 gram esrar ele geçirildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Afşinbey Mahallesi'ndeki H.A'nın ikametine operasyon düzenledi.

Polisin evde yaptığı aramada, 10 litrelik şeffaf bidonlara doldurulmuş 1 kilo 800 gram esrar ile kağıda sarılı 12 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.