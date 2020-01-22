Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var - Son Dakika Ekonomi

Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var

15 dakika önce

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, Kahramanmaraş'ta yeni doğan 200 bin kuzu ve oğlakla, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 300 bin rakamına ulaştığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var, System.String[]

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, Kahramanmaraş'ta yeni doğan 200 bin kuzu ve oğlakla, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 300 bin rakamına ulaştığını söyledi.


Kuzu, yaptığı açıklamada, il genelinde hayvancılık yapan yaklaşık 3 bin vatandaşın 600 bin lira destek aldığını belirtti. Resmi kayıtlara göre, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu söyleyen Kuzu, "Kahramanmaraş'ta geçen yıl için 325 bin anaç koyun keçiye destek verdik ve iki tane ıslah projemiz var. Senelik 600 bin yetiştiricimize bakanlık tarafından para aktarılıyor. Şuanda da bakanlığımız bize nefes aldırdı. 2 bin 500 koyun keçi, 63 tane de teke-koç var. Koyuna 100'er lira, koçlar ve tekelere 500 lira destek verilecek. Ama biz onların soyunu ve soy kütüklerini tutacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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