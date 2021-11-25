Kahramanmaraş'ta 1 milyon 63 bin 215 adet araç denetlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 11 aylık dönemde 1 milyon 63 bin 215 adet araç denetlendi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince, il genelinde trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gürültü ile mücadele kapsamında yapılan 11 aylık denetim ve kontrollerde 1 milyon 63 bin 215 adet araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Araç sürücülerinden çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliği tehlikeye düşürenlere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden yasal işlem yapıldı.

Bu denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanan 6 bin 344 sürücüye, alkollü araç kullanan bin 734 sürücüye, hız ihlalinden 33 bin 417 sürücüye, abartı egzozdan 751 araca, modifiyeli bin 445 araca, yüksek sesle müzik dinlemekten bin 338 sürücüye, kask takmayan bin 291 sürücüye, direksiyon başında cep telefonu kullanan 2 bin 685 sürücüye cezai işlem uygulandı.

27 bin 23 motosiklet denetimi yapıldığı 454 motosikletin trafikten men edilerek otoparka çekildiği kaydedildi.

Hava araçları ile yapılan denetimlerde bin 876 araca cezai işlem uygulandı. Çoğunluğu modifiyeli araç olmak üzere toplam 2 bin 521 adet araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. - KAHRAMANMARAŞ