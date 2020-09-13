Kahramanmaraş'ta "1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması" - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahramanmaraş Amatör Balıkçılar Derneği ile Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde, ilçedeki Menzelet Mesire Alanı'nda düzenlenen yarışmaya farklı illerden 90 kişi katıldı.

Dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yarışmada katılımcılar, oltalarıyla en büyük sazanı yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada yakaladığı 47,5 santimetre uzunluğundaki balıkla Ali Yıldırım ve takımı birinciliği, 47 santimetre uzunluğundaki balıkla Mete Yiğit ve takımı ikinciliği, 41,5 santimetre uzunluğundaki balıkla Soner Küçük üçüncülüğü elde etti. Katılımcılara olta ve kamp takımı hediye edilerek plaket verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun dün öğleden sonra başladığını söyledi.

Kentin yer altı su kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkati çeken Doğan, "Yarışmadaki amacımız olta balıkçılığını bilinçli şekilde yapmayı tavsiye etmektir. Yarışmaya toplamda 90 kişi katılıyor. Takımlardan 23'ü Kahramanmaraş'tan, 3'ü Gaziantep'ten, 2'si Şanlıurfa'dan 2'si de Osmaniye'den katıldı. Gün boyunca yarışmacılar, büyük bir heyecanla avcılıklarını sürdür. Yakalanan 40 santimetrenin altındaki balıklar tekrardan bırakıldı. 40 santimetrenin üstündekiler değerlendirmeye alındı." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Ökkeş Özanlağan ise yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ederek "Dün akşama doğru başlayarak bu zamana kadar gece avımız oldu, güzel avlarımızı yaptık. Balık tutmak çok güzel ve zevkli bir şey. Balık bahane, ortam şahane." dedi.

Beytullah Çam da dün gece yarışmaya katıldığını belirterek "Sabırla sabaha kadar bekledik, çıkmadı. Yanımdaki arkadaşımız 47 santimetre uzunluğunda Sazan balığı yakaladı. Arkadaşları tebrik ediyorum, güzel bir balık. Böyle bir organizasyonun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.