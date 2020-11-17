Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı

17.11.2020 00:05
Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 5 gün sürecek 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinin ilk ödülleri sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş'ta 5 gün sürecek 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinin ilk ödülleri sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10 ülkeden yerli ve yabancı 100'e yakın şair-yazarın yer aldığı etkinliğinin açılışı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde törenle yapıldı.

Açılışta Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, birçok ünlü şair ve yazarın Kahramanmaraşlı olmasının tesadüf olmadığını ve buradan aldıkları ilham ile bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın artık dünyada edebiyat kenti olarak adlandırılmayı çoktan hak ettiğini belirten Toptaş, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı içinde aday şehirlerden birisi olan kahraman şehrimizin, kentte edebiyat alanında mevcut olan potansiyeli yeniden harekete geçirerek, gelecek kuşaklara aktarmak için şiir ve edebiyat severleri uluslararası bir zeminde buluşturduk." dedi.

Yarışmaya rekor başvuru yapıldığını aktaran Toptaş, Kahramanmaraş'ı edebiyat alanında bir numara yapmak için canla, başla çalıştıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş de kültür ve sanat alanında 3 ana kol üzerinde çalışma faaliyetleri yaptıklarını ve Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğinin bunlardan ilki olduğunu aktardı.

Keleş, bu etkinliği ilerleyen dönemde de geleneksel olarak devam ettirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın entelektüel damarını içinde yaşadığımız çağa evrensel bir dil ile açacağız. Bu anlamda, programımız çok büyük bir başlangıcı oluşturuyor. UNESCO başvurumuzda, şiir ve edebiyatın başkenti unvanını almak için bütün ilçelerimizi kapsayan bir kültür faaliyetler dizisi ortaya çıkartacağız. Buraya dahil olduğumuzda, kültür ve edebiyat alanında çok ciddi projeler yapma imkanımız ortaya çıkacak. Hem şehrimizdeki değerleri daha mükemmel düzeye kavuşturmuş olacağız hem de Türkiye'nin entelektüel birikimini Kahramanmaraş'a aktarma bakımından önemli bir adım olacaktır."

Şehrin sadece taşlardan ve betonlardan yapıldığına inanmadığını anlatan Keleş, "Bizim gönlümüzde, şehrin insan görünümüyle bütünleşen bir anlamı vardır. Bizim geleneğimizde şehirler, batıdaki kent kavramından çok farklıdır. Kahramanmaraş bu anlamda çok büyük bir zenginliğe sahiptir." diye konuştu.

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise programa katılamamasından dolayı üzüntüsünü dile getirdiği bir mektup gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan'ın, Başkan Güngör adına okuduğu mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir Kovid-19 teşhisiyle doktor gözetimindeyim. Bulunduğunuz salonda, sizin gibi kıymetli bir toplulukla, uzun süredir hayalini kurduğum bu açılış gecesinde bulunmayı çok arzu ederdim. Ne yazık ki orada bulunamıyorum. İnşallah, gelecek etkinliklerde, sağlıklı günlerde, Kahramanmaraş'a verdiğimiz 'sözü' yerine getirmeye devam etmek adına bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelerek şehrimize ve bu güzel etkinliğe değer katan tüm şair ve yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz bizim için çok önemli."

Konuşmaların ardından açılış kapsamında öykü, deneme, şiir gibi 8 farklı dalda düzenlenen yarışmalarda ödül almaya hak kazanan kişilere ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından sanatçı Dilek Türkan, sahneye çıktı.

Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, Edebiyat, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı - Son Dakika


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