Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye istihdam sağlıyor
Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye istihdam sağlıyor

Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye istihdam sağlıyor

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kuruluşunun 35. yılını kutlayan KİPAŞ Holding, 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye istihdam sağlıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kuruluşunun 35. yılını kutlayan KİPAŞ Holding, 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.


Kuruluş yıl dönümü nedeniyle holding bahçesinde ekibiyle bir araya gelen KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, 20 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı 370 personelini başarı belgesi ve altınla ödüllendirdi.


Toplantıda konuşan Öksüz, hiçbir zaman kişisel menfaatlerin peşinde koşmadıklarını ifade ederek, "Anlaşamadığımız konularda profesyonel yöneticilerimizi soruyorduk, ikna olabiliyorduk, ikna edebiliyorduk. Tabi, Allah'da doğru kararlar almayı bizlere nasip etti. Bugün gerçekten şirketimiz sadece Kahramanmaraş'ın değil, ülkemizin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konusunda lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. Yaş 35 yolun yarısı edere göre bizler artık belli bir yaşa geldik. Bundan sonraki tek düşüncemiz Kipaş'ı daha uzun yıllar ileriye taşıyabilecek sistemi kurmak ve daha uzun yaşatmak. Kar gibi şeyler hep ikinci planda gelir. Sorumluluğumuz büyük, onun için artık bir nesil değişikliğine doğru giden şirketimizde çalışma dönemine girmiş ikinci nesille birlikte çalışmaya başladık. Ben diğer sanayici arkadaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum. İki nesil bir arada mümkün olduğunca uzun bir müddet çalışmalı" dedi.


Daha sonra KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Özsüz, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hikmet Gümüşer, birer konuşma yaptılar.


Konuşmaların ardından KİPAŞ Holding bünyesinde 20 yıl ve üzerinde çalışan 370 personele hizmet anı belgesi ve altın takdim edildi. Program, holding bahçesinde düzenlenen akşam yemeğinde kesilen 35. kuruluş yıl dönümü pastasıyla son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Kipaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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