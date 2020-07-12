Kahramanmaraş'ta 10 kişi silahlarıyla yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta düğün-nişan gibi etkinliklerin yanı sıra yerleşim yerlerinde silahla ateş açarak can güvenliğini tehlikeye kişilere yönelik çalışma başlatan polis, 3 günde 10 kişiyi yakaladı. 9 silaha da el konulan çalışmayla ilgili açıklama yapan emniyet, ruhsatsız silahlarla etkin mücadelenin devam edeceği belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü, düğün ve nişanlarda yasakların kalkmasıyla birlikte hem magandaların, hem de ruhsatsız silah kullanımın önüne geçmek bir çalışma başlattı. 3 gün önce başlatılan çalışmalarda Abdulhamidhan Mahallesi'nde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden F.T. (30) ile Saçaklızade Mahallesi'nde araçtan rastgele havaya ateş eden E.K. (25) kurusıkı tabancası ile polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Son 3 gün içinde toplam 10 kişiyi yakalayan polis, şüphelilerle birlikte 9 da silah ele geçirdi. Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerle ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtilerek, "Ruhsatsız silahlarla etkin mücadelemiz devam edecek olup, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.