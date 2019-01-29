Kahramanmaraş'ta 103 Kilo 600 Gram Eroin Ele Geçirildi
15 dakika önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Kahramanmaraş
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlediren Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolu girişindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir çekiciyi durdurarak, uyuşturucu dedektör köpeği "Alfi" eşliğinde arama yaptı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine emniyet otoparkına çekilen araçta 103 kilo 600 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Yakup B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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