Kahramanmaraş'ta 110 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 110 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 110 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 110 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta 110 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 110 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Merkez Onikuşubat ve Dulkadiroğlu başta olmak üzere Elbistan, Nurhak, Ekinözü, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Söz konusu ilçelerdeki çoğunluğu kırsal 110 mahalleye ulaşılamıyor.

Kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri yol açma çalışmalarını sürüyor.

Öte yandan Kahramanmaraş Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların "düşük görüş" yüzünden karşılıklı iptal edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Elbistan, Nurhak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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