Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı

11.03.2022 11:31
Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinin yüksek kesimleriyle, Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle 112 mahalleye ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Andırın ilçesinde bugün okullar tatil edildi, Dulkadiroğlu ilçesinde de 17 okulda eğitime ara verildi.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eğitime kar engeli Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement