Kahramanmaraş'ta 116 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 116 araç trafikten men edildi

08.01.2021 23:51
Kahramanmaraş'ta 116 araç trafikten men edildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir hafta içerisinde denetlenen bin 343 araçtan 116'sı trafikten men edildi.

Kahramanmaraş'ta bir hafta içerisinde denetlenen bin 343 araçtan 116'sı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifeye edilmiş ve abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren, hız ihlali yapan, alkollü araç kullanan, gürültü yapan ve dirilt atan sürücülerin peşine düştü. Sivil ve resmi ekipler aracılılığıyla yapılan takipte, Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma sayesinde son bir hafta içerisinde modifiye edilmiş 50 araca, abartılı egzozlu 20 araca, sürücü belgesiz 50 sürücüye, alkollü araç kullanan 15 sürücüye, yüksek sesle müzik dinleyen 14 sürücüye, diğer kural ihlali yapan bin 194 sürücüye idari işlem yaptığı, 116 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. Uygulama kapsamında çok sayıda tescilsiz motosiklet trafikten men edilirken, abartılı egzoz kullanan motosikletlere de trafik cezası yazıldı.

Ekiplerin çevreye rahatsızlık veren araçlarla ilgili mücadelesinin aynı şekilde devam edeceği aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 116 araç trafikten men edildi
Kahramanmaraş'ta 116 araç trafikten men edildi

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 116 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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