Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Dulkadiroğlu'nda 2, Onikişubat'ta 6, Afşin'de 14, Ekinözü 16, Elbistan'da 34, Nurhak 5, Göksun 40 ile 2 karayolu, Andırın'da bir mahalle ile Geben-Göksun arası yollar yoğun trafiğe kapandı. Kar nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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