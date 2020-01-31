Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta 118 mahalle yoluna kar engeli, System.String[]

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.


Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Dulkadiroğlu'nda 2, Onikişubat'ta 6, Afşin'de 14, Ekinözü 16, Elbistan'da 34, Nurhak 5, Göksun 40 ile 2 karayolu, Andırın'da bir mahalle ile Geben-Göksun arası yollar yoğun trafiğe kapandı. Kar nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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