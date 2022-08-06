Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayına karışan araç plakası tespit edilerek, kamera kayıtları ve görüntüleri üzerinden inceleme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi Kumçatı Mahallesinde ikamet eden Z.Y.'nin piyasa değeri 12 bin lira olan 12 arı kovanının çalınması olayı sonrası çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Kumçatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta çalıntı arı kovanları sahibine teslim edildi - Son Dakika

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