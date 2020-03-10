Kahramanmaraş'ta 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Kentte, hırsızlıktan aranan ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Murat Ç, Yusuf A, Durdu Mehmet A, Emre D, Tuncay D, Musa Y, Yakup A, Osman Y, Devlet Y, Bilal K, İsa E. ve O.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve çeşitli yerlerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil, 100 akü, 5 su saati, 1 tablet bilgisayar, 2 kaynak makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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