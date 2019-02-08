Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Coşkuyla Başladı

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Coşkuyla Başladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları düzenlenen etkinliklerle başladı.

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Coşkuyla Başladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları düzenlenen etkinliklerle başladı.

Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'nda başlayan Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak protokol, vatandaşlarla birlikte kortej yürüyüşü yaptı. Ulu Cami Meydanı'nda tamamlanan yürüyüş sonrası cuma namazında Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun konu alındığı hutbe okundu.

12 Şubat Salı gününe kadar sürecek etkinliklerde çocuklar için gösteriler, okçuluk yarışları, Sütçü İmam olayının canlandırılması, tiyatro gösterileri ve halk oyunları gibi kutlamalar gerçekleştirilecek. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Trabzon Bulvarı, Kahramanmaraş, Güncel
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