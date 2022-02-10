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Kahramanmaraş'ta "12 Şubat Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "12 Şubat Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

10.02.2022 19:50
Kahramanmaraş'ta "12 Şubat Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'yi anlatan "12 Şubat Kurtuluş Destanı" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'yi anlatan "12 Şubat Kurtuluş Destanı" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna sanatseverler ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, oyun sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu, bu tarz kültür ve sanat etkinliklerinin ise artarak devam edeceğini söyledi.

Milli Mücadele'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösterime giren oyunun beklenenin üzerinde beğeni topladığını belirten Güngör, "Sahne Maraş Tiyatro Okulu projesini hayata geçirirken nasıl bir geri dönüş alacağımızı tahmin edemiyorduk. Projeyi hayata geçirdikten sonra çok güzel ve olumlu geri dönüşler aldık. Oyuncularımız da yoğun bir çaba göstererek çok güzel işlere imza attılar. Bugün de kahraman ecdadın kahraman torunları milli mücadelemizi bizlere çok güzel bir şekilde sahnelediler. Amatör ruhla profesyonel bir iş ortaya koydular. Tiyatro okulu öğrencilerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Güngör, daha sonra oyuncular ve seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kurtuluş Destanı, Kahramanmaraş, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta '12 Şubat Kurtuluş Destanı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "12 Şubat Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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