Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası

04.04.2022 12:32
Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Onikişubat ilçesi,Türkoğlu ve Andırın ilçelerindeki denetimde sürücüler genel trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Ayrıca kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Denetim sonucunda, 1.218 araç kontrolü yapılmış olup, kural ihlalinde bulunan 12 sürücüye toplam 3 bin 782 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma trafik timleri tarafından denetimlerin sadece karayolunda değil helikopter ve dron gibi hava araçları kullanılarak havadan da yapıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası - Son Dakika
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