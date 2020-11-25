Kahramanmaraş'ta 13 kişiye 11 bin 700 lira korona cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 13 kişiye 11 bin 700 lira korona cezası

25.11.2020 00:57
Kahramanmaraş'ta 13 kişiye 11 bin 700 lira korona cezası, System.String[]

Kahramanmaraş'ta pandemi kurallarına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta pandemi kurallarına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde 'Huzurlu Sokaklar 3' uygulaması düzenledi. Mahallenin giriş çıkışları kapatılırken, uygulama noktaları oluşturan polis bir yandan da sokak aralarında yaya ve sivil ekipler ile kontrol yaptı.

Drone destekli takip yapılan uygulamada metruk binalar, park ve bahçeler, cadde ve sokaklar, iş yerleri, şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi. 385 şüpheli şahsın kimlik sorgusu yapılırken, suç kaydı olan kişiler incelemeye alındı. Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Pandemi kurallarına uymayan 65 kişinin veri girişi yapıldı, 9 kişiye maske takma kuralına uymamak, 2 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve 2 kişiye ise dışarı çıkma kısıtlamasını ihlal olmak üzere toplam 13 kişiye 11 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde abartılı egzozla dolaşan, modifiyeli araç kullanıp halkı rahatız eden 11 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden toplam 9 bin 994 lira cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Huzurlu Sokaklar, Kahramanmaraş, Para Cezası, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 13 kişiye 11 bin 700 lira korona cezası - Son Dakika


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