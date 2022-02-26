Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde A.K'yi (13) uyandırmak için odasına giren D.K, kızının tepki vermemesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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