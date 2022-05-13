Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi

13.05.2022 10:41
Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir tesise atık kağıt getiren kamyonlardan kaçak sigara toplayan şahsı yakaladı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir tesise atık kağıt getiren kamyonlardan kaçak sigara toplayan şahsı yakaladı. Şahsın eşyalarının arasından 132 karton kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolü esnasında S.D. (41) adlı şahsın atık kağıt taşıyan kamyonlardan kaçak sigara topladığını tespit etti. Şahsın eşyalarını arayan jandarma ekipleri, bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 'Kariyer Olarak Jandarma' öğrencilere anlatıldı Kırklareli'nde 'Kariyer Olarak Jandarma' öğrencilere anlatıldı Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçak Sigara, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement