Kahramanmaraş'ta 139 Bekçi İş Başı Yaptı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta eğitimlerini tamamlayan 139 mahalle bekçisi göreve başladı.
Kahramanmaraş
'ta eğitimlerini tamamlayan 139 mahalle bekçisi göreve başladı.
Kahramanmaraş Valiliğinin onayı ile ataması yapılan 139 mahalle bekçisi, bir dizi meslek içi eğitim sürecinden geçtikten sonra göreve başladı.
İlk devriye görevlerinde bölgelerdeki esnafla tanışan mahalle bekçileri, 2 aranan şahısı yakaladı, çalıntı olduğu ileri sürülen bir motosiklet buldu.
Vatandaşlardan olumlu tepkiler alan bekçiler görevlerini sürdürüyor.
Diş hekimi Fatih Yıldırım
, yaptığı açıklamada, yıllar önce mahallelerde bekçilerin düdük seslerinin duyulduğunu, yıllar sonra da yine sokaklarda bekçilerin göreve başlamasından mutlu olduğunu belirtti.
Bu arada işlemleri devam eden 36 mahalle bekçisi adayının göreve başlamasıyla kentteki sayının 175 olacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:17 Kaynak: AA
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